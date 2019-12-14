В каких странах мира самый дешевый скоростной интернет: исследование

Аналитики сервиса Picodi.com сравнили цены 233 самых крупных провайдеров безлимитного домашнего интернета в 62 странах мира. К слову, Украина стала одной из стран-лидеров с самым дешевым скоростным интернетом.

Высокоскоростной интернет в разных странах

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По данным платформы Speedtest.net, средняя скорость проводного интернета в мире составляет 70 Мбит/с (по состоянию на декабрь 2019 года). Наиболее часто предлагаемая скорость в большинстве исследованных стран (в 55 из 62) – 100 Мбит/с, передает AIN.UA.

Однако в некоторых странах крупные провайдеры не предлагают такую "низкую" скорость:

В Польше и Румынии минимальный тариф – 150 Мбит/с

Во Франции – 200 Мбит/с,

В Сингапуре – 500 Мбит/с.

В то же время в Таджикистане, Туркменистане и Вьетнаме скорость 100 Мбит/с не является широко доступной.

Стоимость интернета 100 Мбит/с

Среди стран, в которых проводили исследования, больше всего за 100-мегабитный интернет платят жители ЮАР – в среднем 87 долларов в месяц (ориентировочно 2 050 гривен по курсу по состоянию на 14 декабря 2019 года). За такое же подключение жители Исландии и Норвегии отдают ежемесячно 69 долларов (1 625 гривен).



Стоимость интернета в мире

В некоторых странах Восточной Европы пользователи платят наименьшую цену за интернет со скоростью 100 Мбит/с:

В Молдове за такую скорость придется заплатить 9,96 долларов (235 гривен)

В России – 7,68 долларов (181 гривна)

А в Украине – всего 6,19 долларов в месяц (145 гривен).

Интернет за 20 долларов в месяц

Из 62 стран, участвовавших в исследовании, 25 не попали в этот список. Австралия, Бразилия, Германия, Швейцария, Чили, Италия, Португалия, США и ЮАР – в этих странах безлимитное соединение через оптоволокно обходится дороже 20 долларов (471 гривна) в месяц.



Какой интернет можно получить за 20 долларов

Скоростной интернет 1 Гбит/с по стоимости ниже 20 долларов можно найти в Украине, Румынии, Венгрии, Индии, Молдавии и Латвии.

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В России по такой цене доступен высокоскоростной интернет 890 Мбит/с, а в Китае, Польше и Литве – 600 Мбит/сек.

Гигабитный интернет

Интернет со скоростью 1 Гбит/с во многих странах является роскошью. В 24 из 44 стран ежемесячная стоимость такого подключения превышает 50 долларов (1 180 гривен). Наиболее дорогими в этом плане являются Австрия и Австралия с ценами 220 долларов (5 180 гривен) и 231 доллар (5 445 гривен) в месяц соответственно.



Цена за сверхскоростной мнтернет

Самый дешевый высокоскоростной интернет доступен в Румынии по цене всего 8,84 долларов (210 гривен) за месяц. Следом идет Украина, где подключение 1 Гбит/с обойдется в 10,11 долларов (240 гривен) за месяц.

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