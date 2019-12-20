В Калифорнии разрешили легкие грузовые робомобили

Министерство транспорта Калифорнии позволило использовать небольшие робомобили для перевозки грузов по дорогам общего пользования. Новое правило формализирует процесс выдачи разрешений компаниям, которые планируют тестировать эту технологию или зарабатывать используя ее.

Изменения коснутся легких грузовых робомобилей, фургонов и роботов-курьеров весом менее чем 4536 кг. Тяжелые автономные грузовики под новое правило не подпадают, сообщает Verge.

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Чего теперь ждать

Решение калифорнийских властей – хорошая новость для компаний, которые сосредоточены на доставке грузов и посылок, а не людей.

Например, стартап беспилотной доставки Nuro уже заявил, что подаст заявку на работу в Калифорнии. Ранее компания запустила пилотные программы в Аризоне и Техасе.

Ожидается, что гиганты отрасли, включая Waymo, Uber и General Motors, также отреагируют на изменения.

Почему Калифорния

Калифорния считается передовым штатом с точки зрения развития беспилотного транспорта. Местные власти уже выдали 65 разрешений на испытания легковых робомобилей. В частности, Waymo получила разрешение тестировать на дорогах общего пользования автономные машины без человека на водительском месте. Аналогичное разрешение попросила китайская компания AutoX, однако одобрения пока не получила.

Между тем, моделирование показывает, что современная городская инфраструктура плохо подходит для робомобилей. К счастью, есть способы исправить это – например, изменить принцип работы светофоров на перекрестках.

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