В Киеве появился уникальный пешеходный переход с LED-брусчаткой

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В Киеве появилась "зебра" с LED-брусчаткой
В Киеве появилась "зебра" с LED-брусчаткой / Facebook

Первый пешеходный переход с LED-брусчаткой. Эту "зебру" открыли в рамках пилотного проекта, рассказали в Центре организации дорожного движения.

Первый в Киеве светодиодный пешеходный переход можно увидеть в темное время суток на перекрестке улицы Васильковской с проспектом Академика Глушкова (около ВДНХ).

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Детали. Переход выложенный LED-брусчаткой, которая имеет толщину 60 мм и выдерживает нагрузку до 2,5 тонны (прочность изделия соответствует характеристикам высокопрочного бетона).

Как заверили инженеры, брусчатка устойчива к износу, воздействию воды, влаги, льда, химических соединений и солей, легко очищается от загрязнений. Также она устойчива к солнечному излучению, она выдерживает от минус 40 до плюс 60 градусов по Цельсию.

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Теги: Новости Киева Новости Техно Техно Искусственный интеллект
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