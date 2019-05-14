В Киеве проведут масштабную конференцию по киберспорту – eSPORTconf Ukraine 2019

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eSPORTconf Ukraine 2019: программа мероприятия
eSPORTconf Ukraine 2019: программа мероприятия / unsplash

Международная компания Smile-Expo проведет первое украинское мероприятие, которое будет посвящено вопросам киберспорта как бизнеса. Мероприятие eSPORTconf Ukraine 2019 пройдет в Киеве 13 июня, а зарегистрироваться на событие уже можно на официальном сайте.

В рамках eSPORTconf Ukraine 2019 состоится конференция, где спикеры расскажут о деньгах в киберспорте: как выгодно рекламировать бренд, запускать проекты, проводить турниры.

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Основные спикеры. В частности, заявлены 9 спикеров, которые рассмотрят основные аспекты киберспортивных дисциплин в Украине. Сейчас известно о таких докладчиках:

  1. Павел Даниман – директор по маркетингу компании " Киевстар";
  2. Дмитрий Карпенко – директор по развитию бизнеса WePlay! Esports;
  3. Арсений Салай – президент Федерации киберфутбола Украины;
  4. Андрей Чередниченко – директор по маркетингу DreamTeam;
  5. Иван Данишевский – основатель ESM.one и Esports Charts;
  6. Евгений Николаев – директор по маркетингу киберспортивного клуба Windigo Gaming;
  7. Станислав Новохатько – директор по маркетингу и BizDev в Incode Group, основатель GDBAY;
  8. Виталий Муха – киберспортсмен ФК "Динамо" (Киев);
  9. Максим Бобер – амбассадор ФК "Арсенал-Киев".


Какие темы будут обсуждаться? Среди основных тем, которые будут обсуждаться на конференции: "Как продвигать бренд в киберспорте", "Как продавать товары фанатам eSports", "Чем подоходный киберспорт для разработчиков" и "Организация киберспортивных турниров, соревнований и лиг".

eSPORTconf Ukraine 2019

eSPORTconf Ukraine 2019 проведут в Киеве 13 июня

Отметим, параллельно с конференцией будет открыта демозона, в которой нишевые компании представят свои продукты и услуги.

Регистрация на мероприятие уже открыта. Чтобы узнать больше о программе и участниках, следите за обновлениями на сайте eSPORTconf Ukraine 2019. Стоимость билетов 2 500 гривен.

Что известно о Smile-Expo?
Это международный организатор бизнес-конференций, выставок и форумов о инновационные технологии. События серии eSPORTconf компания проводит с 2016 года, конференции происходили в Украине, России и Польше.

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Теги: Новости Техно Техно Новости Киева Игры Киберспорт
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