В Киеве проведут масштабную выставку электроники CEE 2019

В первой половине апреля в столице Украины проведут самую масштабную в Украине выставку электроники CEE 2019. В этом году мероприятие пройдет в два этапа: с 6 по 7 апреля и с 12 по 14 апреля.

Детали мероприятия. Первый этап будет посвящен решениям для бизнеса, различной бытовой техники и потребительской электроники, а лейтмотивом второго станет гейминг и киберспорт.

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Игроки смогут испытать в действии новейшие кокпиты, VR-шлемы, специализированные мониторы, ноутбуки, консоли, периферию и т. д,

– сообщили организаторы.

Место проведения и стоимость билетов. Местом проведения CEE 2019 выступит территория Tetra Pak Украина (ул. Межигорская, 82). Стоимость входного билета на один день посещения составляет 100 гривен. Детям до 12 лет вход бесплатный (только в сопровождении взрослых). Более подробная информация о Consumer Electronics & Entertainment 2019 доступна на официальном сайте мероприятия.

"CEE 2019 – самая масштабная ежегодная выставка электроники, электротехники, игрушек, электротранспорта в Украине, которая проходит с 2006 года. В 2019 году выставка состоится в Киеве в два этапа и соберет на своей площадке около 200 лидеров мирового рынка из разных отраслей и бизнес - направлений", – говорится в описании события.

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