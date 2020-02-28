В Киеве тестируют приложение My Pol для быстрой связи с полицией

Приложение My Pol, для связи между полицией и общественностью, начали тестировать в Киеве. Сейчас приложение установили уже 110 746 человек.

С помощью этого мобильного приложения можно отправить сигнал SOS. Также в приложении можно оценить работу полицейских, оставить отзыв о правоохранителях.

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Кроме того, через My Pol можно просмотреть новости или найти ближайшее отделение на интерактивной карте.

Как работает

Чтобы экстренно вызвать полицию нужно просто нажать на большую красную кнопку SOS и этот вызов полиция рассматривает как первоочередной.

Приложение My Pol уже можно скачать

Если у пользователя нет доступа к интернету – приложение предложит отправить зашифрованное смс-сообщение или сделать вызов. При этом разработчики предупреждают – такими вызовами лучше не злоупотреблять, ведь ложный вызов – это административное нарушение.

Где скачать

Приложение можно скачать как на iPhone, так и на Android.

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