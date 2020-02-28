24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
more

В Киеве тестируют приложение My Pol для быстрой связи с полицией

- Читати новину українською

Приложение My Pol, для связи между полицией и общественностью, начали тестировать в Киеве. Сейчас приложение установили уже 110 746 человек.

С помощью этого мобильного приложения можно отправить сигнал SOS. Также в приложении можно оценить работу полицейских, оставить отзыв о правоохранителях.

Интересно: Действие в цифрах: сколько украинцев уже пользуются сервисом

Кроме того, через My Pol можно просмотреть новости или найти ближайшее отделение на интерактивной карте.

Как работает

Чтобы экстренно вызвать полицию нужно просто нажать на большую красную кнопку SOS и этот вызов полиция рассматривает как первоочередной.

Додаток My Pol

Приложение My Pol уже можно скачать

Если у пользователя нет доступа к интернету – приложение предложит отправить зашифрованное смс-сообщение или сделать вызов. При этом разработчики предупреждают – такими вызовами лучше не злоупотреблять, ведь ложный вызов – это административное нарушение.

Где скачать

Приложение можно скачать как на iPhone, так и на Android.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Трендовый маникюр 2020: форма ногтей, их длина, цвет, дизайн
сегодня
Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Приложения Полиция Новости Техно Интернет
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 09:08 Как удалить свой профиль в Facebook: пошаговая инструкция
Олена Кандяк
27 февраля 20:05 Как защититься от телефонного спама: советы и инструкция
Михайло Года
26 февраля 19:05 Как удобно перенести данные между iPhone и Android: подробная инструкция
Михайло Года
25 февраля 20:02 Как превратить Android-смартфон в пульт от телевизора: инструкция
Михайло Года
24 февраля 20:00 Детище Стива Джобса – как компания Apple смогла стать успешной
Олена Кандяк
Новости
Больше новостей
Залиште відгук