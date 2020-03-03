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В Киеве запускают студенческий е-билет

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В столице Украины начали выпускать новый электронный студенческий билет. Карта с чипом станет одновременно удостоверением и е-билетом.

Як передає пресслужба КМДА, таким чином Київ продовжує підготовку до переходу на єдиний спосіб оплати проїзду в міському громадському транспорті.

Детальніше: У Києві запрацює єдиний електронний квиток: дата запуску та ціна

"Ми починаємо перехід на сучасну систему, коли карта з чіпом буде служити одночасно посвідченням і е-квитком", - кажуть в КМДА.

Власник такої карти зможе купувати поїздки на студентський електронний квиток за пільговою ціною.

Як розробляють квиток

Підприємство, що займається випуском таких карток, вже звернулось до адміністрації вузів. Вони мають надати свої технічні вимоги до майбутніх карток.

Усім навчальним закладам вже відправили листи з проханням замовити студентські квитки, інтегровані з системою е-квитка.

У Києві запускають студентський е-квиток

Студентський е-квиток зарпцює в рамках запровадження єдиного електронного квитка

Єдиний електронний квиток у Києві

Як відомо, з 1 квітня у Києві весь громадський транспорт переходить на електронний квиток. Е-квиток діятиме в метро, автобусах, трамваях, тролейбусах, фунікулері та міській електричці.

Якщо потрібна буде разова поїздка, то її можна здійснити за допомогою QR-квитка. Постійні користувачі громадського транспорту можуть придбати та поповнити Kyiv Smart Card.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Студенты Транспорт Новости Киева Новости Техно Техно Интернет
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