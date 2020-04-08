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В Киеве запустили виртуальную платформу эмоциональной поддержки: ее возможности

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Виртуальная платформа эмоциональной поддержки / unsplash.com

В Киеве начала работу виртуальная платформа эмоциональной поддержки для жителей столицы. Она бесплатная и, прежде всего, рассчитана на тех, кому необходима квалифицированная психологическая помощь.

Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

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Какиовы возможности платформы

  • Психологическая консультация
  • Образовательный Марафон "#учись дома"
  • Онлайн обучение для всех
  • Заниматься спортом онлайн
  • Культурные мероприятия онлайн

Те, кто хотят провести время с пользой, найдут на сайте различные онлайн-курсы. Благодаря платформе есть возможность проводить спортивную тренировку. Также есть возможность осуществить виртуальную экскурсию лучшими музеями столицы, которые сейчас закрыты,
– сказал Кличко.

Попробовать возможности виртуальной платформы вы можете здесь.

Он в очередной раз призвал украинцев оставаться дома и соблюдать карантин.

Коронавирус в Киеве: главное

  • По состоянию на 8 апреля в Киеве подтвердили 294 случая заболевания коронавирусом. По этому показателю Киев опережает все другие регионы страны. Уже 4 человека умерли от коронавируса в Киеве.
  • 2 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля.
  • 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
  • С начала действия карантина в Украине закономерно появились нарушители запретов. Например, в Киеве их уже больше, чем инфицированных коронавирусом. Нарушители карантина в Киеве уплатили уже более 90 тысяч гривен штрафов.

Нові карантинні обмеження
Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала

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Автор: Алена Захарова
Теги: Новости Украины Виталий Кличко Здоровье Новости Здоровье Психология Новости Киева Техно Интернет
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