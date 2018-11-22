В Киевстаре рассказали, на что украинцы тратят 4G трафик

Большую половину мобильного 4G трафика пользователи Киевстара тратят на прослушивание музыки и стриминга видео. Таковы данные за 3 квартал 2018 года, которые предоставил мобильный оператор.

Об этом пишет tech.liga.net.

В то же время, на соцсети пользователи Киевстара тратят 15% трафика. Еще меньше трафика было отведено на поиск в интернете – только 12%. Интересно, что среди пользователей 2G этот показатель составляет более 23%. Интернет-мессенджеры генерируют 3% трафика, как в 2G, так и 4G сетях.

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Такой высокий показатель по расходу трафика совпадает с мировыми тенденциями.

"В телеком-сетях различных стран мира трафик видео и аудио достигает 70%. Соответственно, Украина развивается в соответствии с мировыми трендами", – добавили в Киевстаре.

Что такое 4G?

Это четвертое поколение высокоскоростного мобильного Интернета на базе технологии LTE Advanced Pro, обеспечивающей в 5 раз более высокую скорость загрузки, в 10 раз более высокую скорость передачи данных.

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