В Китае отреагировали на арест финдиректора Huawei: хотят наказывать владельцев устройств Apple

15 Читати новину українською
Китайские производители разъярены из-за ареста финдиректора Huawei
Китайские производители разъярены из-за ареста финдиректора Huawei / asia.nikkei.com

В Китае отреагировали на арест финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Ее задержали в Канаде в рамках экстрадиции по запросу США. Поэтому китайские компании уже готовят реакцию – хотят наказывать владельцев техники Apple и стимулировать покупку продукции Huawei.

Об этом пишет издание Nikkei Asian Review.

Наибольшего размаха эта инициатива достигла в городе Шеньжень, именно здесь размещена штаб-квартира Huawei. Так, жителям Шеньжень, которые работают в Huawei, угрожают конфисковывать устройства Apple и увольнять тех, кто откажется их отдавать.

Читайте также: Почему задержали финдиректора Huawei: появились детали дела

При этом компания Menpad из Шенчженя заявила, что будет "унижать" сотрудников, которые купили продукты Apple. А Shenzhen Yidaheng Technology планирует штрафовать рабочих, которые приобрели iPhone, на эту стоимость устройства, другие компании грозят лишать нарушителей премий.

Коммунистическая партия, которая является руководящей в Китае, такую инициативу компаний только поощряет.

В то же время производитель электроники Shanghai Youluoke Electronic and Technology будет субсидировать до двух смартфонов Huawei на работника. А компания Shenzhen Yidaheng Technology готова покрывать 18% стоимости смартфонов Huawei или ZTE.

Напомним, что дочь основателя Huawei Жэнь Чженфея и финансовый директор компании Мэн Ваньчжоу была задержана в Ванкувере первого декабря. В США ее подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Впоследствии суд отпустил Мэн Ваньчжоу под залог – она должна выплатить 7,5 миллиона долларов залога.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Huawei Новости США Китай IT-бизнес
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лучшие смартфоны Xiaomi, которые представили в 2018 году
24 декабря 16:03 Лучшие смартфоны Xiaomi, которые представили в 2018 году
1056
Xiaomi Mi Play: представили стильный смартфон по доступной цене
24 декабря 13:02 Xiaomi Mi Play: представили стильный смартфон по доступной цене
367
Лучшие смартфоны 2018 года – рейтинг Техно 24
23 декабря 20:08 Лучшие смартфоны 2018 года – рейтинг Техно 24
3465
Самые захватывающие игры 2018 года
22 декабря 19:03 Самые захватывающие игры 2018 года
Михайло Года 761
Lenovo представила в Украине ноутбук с двумя дисплеями – Yoga Book C930
20 декабря 15:06 Lenovo представила в Украине ноутбук с двумя дисплеями – Yoga Book C930
395
Что подарить на День святого Николая 2018: полезные гаджеты
18 декабря 20:16 Что подарить на День святого Николая 2018: полезные гаджеты
1131
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук