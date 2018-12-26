В Китае отреагировали на арест финдиректора Huawei: хотят наказывать владельцев устройств Apple

В Китае отреагировали на арест финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Ее задержали в Канаде в рамках экстрадиции по запросу США. Поэтому китайские компании уже готовят реакцию – хотят наказывать владельцев техники Apple и стимулировать покупку продукции Huawei.

Об этом пишет издание Nikkei Asian Review.

Наибольшего размаха эта инициатива достигла в городе Шеньжень, именно здесь размещена штаб-квартира Huawei. Так, жителям Шеньжень, которые работают в Huawei, угрожают конфисковывать устройства Apple и увольнять тех, кто откажется их отдавать.

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При этом компания Menpad из Шенчженя заявила, что будет "унижать" сотрудников, которые купили продукты Apple. А Shenzhen Yidaheng Technology планирует штрафовать рабочих, которые приобрели iPhone, на эту стоимость устройства, другие компании грозят лишать нарушителей премий.

Коммунистическая партия, которая является руководящей в Китае, такую инициативу компаний только поощряет.

В то же время производитель электроники Shanghai Youluoke Electronic and Technology будет субсидировать до двух смартфонов Huawei на работника. А компания Shenzhen Yidaheng Technology готова покрывать 18% стоимости смартфонов Huawei или ZTE.

Напомним, что дочь основателя Huawei Жэнь Чженфея и финансовый директор компании Мэн Ваньчжоу была задержана в Ванкувере первого декабря. В США ее подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Впоследствии суд отпустил Мэн Ваньчжоу под залог – она должна выплатить 7,5 миллиона долларов залога.