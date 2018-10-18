В Китае планируют запустить "искусственный месяц" для освещения улиц

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Китайцы хотят запустить "искусственный месяц"
Китайцы хотят запустить "искусственный месяц" / www.gazeta.ru

В городе Чэнду, что в юго-западном Китае хотят уличные фонари заменить "искусственным месяцем", который будет в восемь раз ярче обычного.

Об этом сообщает The Guardian.

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Такой специфический спутник, который предназначен для дополнения яркости месяца ночью, планируют запустить в 2020 году.

Отмечается, что сияние спутника позволит осветить участок диаметром от 10 до 80 километров. Диапазон освещения можно будет контролировать в пределах десятков метров, что позволит ему заменить уличные фонари.

Разработку на национальном форуме, посвященном инновациям и предпринимательству, представил председатель частного космического подрядчика Chengdu Aerospace Science and Technology Microelectronics System Research Institute Ву Чуньфен.

Он рассказал, что разработка и тестирование спутника продолжались много лет, и сейчас технология достаточно развита для того, чтобы запуск был возможен в 2020 году.

Теги: Техно Китай Космос
Источник: Техно
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