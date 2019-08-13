В Китае успешно испытали многоразовую ракету LinkSpace RLV-T5: видео

В компании Илона Маска SpaceX появились конкуренты не только в Америке. В китайской провинции Цинхай успешно завершились испытания первой в стране многоразовой ракеты производства LinkSpace.

Как сообщает Gobal Times, это самая крупная и наиболее технически подобная разработка в КНР.

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Детали испытания. В ходе тестового запуска ракета RLV-T5 длиной 8,1 метра взлетела на высоту 300 метров, после чего через 50 секунд сделала мягкую посадку с точностью до 7 сантиметров, – сообщается в пресс-релизе компании.

Модель не только может использоваться многократно, но и обладает другими преимуществами. В частности, низкой стоимостью тестовых запусков и возможностью быстро повторять циклы подготовки и запуска.

Ракета LinkSpace RLV-T5 успешно взлетела и приземлилась – смотрите видео

Во время испытаний также протестировали несколько ключевых для многоразовых ракет технологий, включая новую систему зажигания и технологию параллельного подключения нескольких двигателей.

Будущие проекты. В тот же день компания анонсировала проект ракеты RLV-T6. Будущую модель высотой 14 метров, по заявлению разработчиков, можно будет запускать более 100 раз в год.

Что известно о LinkSpace?

Это первая частная китайская компания, которая добилась серьезных успехов в аэрокосмической сфере. Свою первую ракету ZQ-1 с небольшим спутником для государственной телерадиовещательной компании China Media Group она запустила в октябре 2018 года.

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