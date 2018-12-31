В китайских школах ввели "умную" форму: что она умеет

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В китайских школах ввели "умную" форму: что она умеет
/ Фото из свободных источников

В китайских школах решили ввести разумную униформу. Она позволяет отслеживать местоположение школьников, определять, если они засыпают на уроках, и осуществлять оплату покупок без использования наличных денег.

Об этом сообщает The Verge.

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Как сообщается, умная униформа для школьников оснащена двумя чипами на плечах, которые позволяют отслеживать, когда и где учащиеся входят или выходят из школы. Кроме того, в паре с этим используется система распознавания лиц на входах, чтобы убедиться, что школьник одет в свою одежду. Таким образом, никто посторонний не может взять чужую форму и проникнуть на территорию учебного заведения.

Форму можно стирать, не беспокоясь за работу чипов. По имеющейся информации, она выдерживает до 500 стирок и температуру до 150 градусов. Помимо отслеживания местоположения, чипы также могут определять когда ученик заснул в классе. Кроме того, с их помощью можно совершать покупки – оплата подтверждается распознаванием лица или отпечатком пальца.

К слову, умная униформа уже используется в 10 учебных заведениях китайской провинции Гуйчжоу.

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Теги: Китай Искусственный интеллект Гаджеты Техно
Источник: Техно
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