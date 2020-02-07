В КНДР представили смартфон собственного производства: особенности и фото новинки

Хотя Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) не слишком известна как производитель электронного оборудования, в стране периодически разрабатывают различные девайсы. Недавно в сети появились подробности о новой модели северокорейского смартфона, который предназначен для внутреннего рынка.

Как выглядит смартфон

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Инсайдеры также опубликовали качественные изображения, раскрывающие особенности дизайна устройства с экзотическим названием Kindalai 7.

Опубликованные в сети фотографии новинки демонстрируют вероятно бюджетную модель с каплевидним вырезом для селфи-датчика, двойной основной камерой и сканером отпечатков пальцев на задней крышке корпуса.

Особенности смартфона

По данным северокорейских СМИ, новинка разработана компанией Wanjingtai Information Technology, в штат которой входят "талантливые и первоклассные специалисты в сфере мобильного оборудования, разработки операционных систем, биометрических технологий и разработки игрового программного обеспечения".



Дизайн смартфона Kindalai 7

По заявлению производителя, Kindalai 7 оснащен современной технологией биометрической аутентификации с возможностью распознавания лица и голоса. Также заявлена функция виртуального ассистента, способного распознавать команды и осуществлять транслитерацию речи в текст.

Работает новинка под управлением фирменной операционной системы – по слухам, созданной на базе Google Android.



Промо-материалы к анонсу смартфона Kindalai 7

Детальные технические характеристики и стоимость нового северокорейского смартфона не сообщаются.

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