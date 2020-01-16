В Корее разработали уникальные ленточные аккумуляторы

Миниатюрная, гибкая и тонкая батарея J.Flex позволит встраивать электронику в одежду, аксессуары и украшения. Производитель гарантирует, что батарея не будет мешать и не будет представлять опасности для пользователей.

Южнокорейская Jenax представила на выставке потребительской электроники CES 2020 необычную литий-ионную батарею – сверхтонкую, гибкую и аккумуляторную. А для того, чтобы посетители сразу увидели ее пользу, инженеры сразу установили ее в шлеме, одежде которая считывает пульс, и в ремнях и браслетах для тех, кто постоянно пользуется медицинскими устройствами, пишет Spectrum.

Интересно: Украинцы создали приложение Doublicat, которое переносит лицо на гифки: детали

Никто не хочет постоянно таскать на себе большие и громоздкие батареи. Они тяжелые, неудобные и торчащие из карманов. Для этого и нужны очень тонкие и гибкие аккумуляторы,

– объяснил Джей Шин, директор по стратегическому планированию Jenax.

Компания получила более сотни патентов, защищающих эту технологию. Секрет гибкости батареи Jenax в сочетании материалов, полимерного электролита и накопленных за годы исследований ноу-хау. Кроме этого, известно лишь, что батарея состоит из графита и оксида лития-кобальта, но ее точный состав держат в секрете.

Технические характеристики батареи

Батарея, названная J.Flex, может достигать 0,5 мм в толщину, а ее плоскость может достигать от 20×20 мм до 200×200 мм. Она работает под напряжением от 3 до 4,25 вольта. В зависимости от размера ее вместимость колеблется от 10 мач до 5 Аг. После 1000 циклов заряда/разряда она сохраняет около 90% емкости. На пополнение аккумулятора уходит примерно час. Сенсор с такой батареей прослужит около месяца, утверждает Шин.

Помимо прочего, разработчики J.Flex позаботились и о безопасности батареи и обеспечили ее полутвердым электролитом, чтобы исключить вероятность возгорания.

Серийной производство тонких и гибких аккумуляторов J.Flex начнется до конца 2020 года.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно