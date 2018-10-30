В космосе попытаются зачать и родить ребенка: как будет проходить эксперимент

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В космосе попытаются зачать и родить ребенка
В космосе попытаются зачать и родить ребенка / Фото из открытых источников

Ученые до сих пор не могут точно выяснить, как открытый космос влияет на различные органы человека. Но эти знания необходимы при воплощении плана по колонизации других планет.

Как пишет издание  Naked Science, исследователи из проекта Space Life Origins ищут женщин, которые бы согласились родить в открытом космосе. Эксперимент планируют провести в 2024 году.

"Если человечество хочет стать многопланетным видом, необходимо понять, как размножаться в космосе", – говорит основатель и генеральный директор SpaceLife Origin Кис Малдер.

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В настоящее время SpaceLife Origin планирует провести несколько предыдущих тестов и только после этого перейти к родам в космосе. Сейчас исследователи работают над созданием "космического инкубатора для эмбрионов". В этом "инкубаторе" хотят поместить человеческую сперму и яйцеклетки и отправить в космос в 2021 году. Оплодотворение яйцеклетки, по замыслу исследователей, должно состояться в космосе, дальше начнется развитие эмбриона.

Через четыре дня после оплодотворения "инкубатор" вернется на Землю, где эмбрион помесят в матку доброволицы. Рожать эта женщина тоже должна в космосе.

В компании заверили, что процесс рождения будет в сопровождении медиков, поэтому это будет происходить безопасно для роженицы и ребенка.

По предварительным подсчетам, зачатие эмбриона в космосе может стоить около пяти миллионов долларов, а рождение еще больше.

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Теги: Космос Техно
Источник: Техно
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