В космосе взорвалась третья ступень ракеты Ariane-4

Третья ступень европейской ракеты-носителя Ariane-4 взорвалась на орбите. Взрыв зафиксировали эксперты контроля космического пространства Военно-воздушных сил США.

Как пишет Naked science, взрыв произошел 22 июля около 12:17 по Киеву. Ракету запустили в 1992 году. Всего специалисты обнаружили восемь обломков.

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Как пишут СМИ, ракета взорвалась сама, а не в результате столкновения с каким-либо объектом. При этом, пока неизвестно, несет ли новый космический мусор какую-то угрозу другим аппаратам.

Что известно об Ariane-4?Эта ракета-носитель в 1992 году вывела на орбиту американо-французский спутник Topex/Poseidon, южнокорейский спутник Kitsat-1 и французский космический аппарат S80/T. К моменту взрыва третья степень была размещена на орбите с минимальной высотой более 1000 километров.



Ракета была спроектирована как универсальный носитель, который имел различную комплектацию, зависящую от массы выводимого на орбиту груза. Запуск ракеты проходил с космодрома Куру во Французской Гвиане.

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