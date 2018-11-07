В космосе заметили галактику-фонтан: невероятные фото

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В космосе заметили галактику-фонтан
В космосе заметили галактику-фонтан / sciencealert.com

Ученые обнаружили гигантскую галактику-фонтан. Она расположена за миллиард световых лет от Земли. В теории ученые говорили о таком явлении, как галактический фонтан, но никогда раньше его не видели.

Эту информацию передает Science Alert.

Итак, галактика-фонтан имеет в центре сверхмассивную черную дыру, которая "выплескивает" холодный молекулярный газ, который затем падает обратно в черную дыру и снова запускается цикл.

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"Фонтан" обнаружили в галактике в основе кластера, известного как Abell 2597.

"Возможно, это первая система, в которой мы находим четкие доказательства притока холодного молекулярного газа к черной дыре и оттока или поднятия из струй, испускаемых черной дырой", – рассказал ученый из Гарвардсько-Смитсоновского центра астрофизики Грант Тремблей.

У космосі помітили галактику-фонтан

Это явление ученые увидели впервые

Он также добавил, что черная дыра в центре этой гигантской галактики действует как механический насос в фонтане.

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Теги: Техно Космос
Источник: Техно
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