В Мексике построят жилой квартал, напечатанный на 3D-принтере: впечатляющие фото и видео

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В Мексике должны напечатать на 3D-принтере жилой квартал / newatlas.com

В Табаско на юго-востоке Мексики, представили проект жилого квартала, напечатанного на 3D-принтере. На сегодня уже есть два дома, а всего в Мексике запланировано напечатать еще 50 таких домов.

Производством занималась компания New Story, которая уже несколько лет строит такие высокотехнологичные дома для жителей Латинской Америки. Об этом сообщает интернет-издание New Atlas.

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Главной целью проекта является предоставление комфортных и максимально безопасных условий для проживания семьям из бедных районов Латинской Америки.

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Авторы проекта планируют обеспечить жильем семьи

Размеры такого помещения составляют 500 квадратных футов, это почти 46,5 квадратных метров. Все дома являются одноэтажными, оборудованы системой водо- и электроснабжения.

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В доме есть две спальни, гостиная, кухня и ванная комната. Инженеры компании отмечают, что внутренняя отделка современным домам не требуется. При желании жители могут постелить на пол ковролин или линолеум.

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Кухня 

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Гостиная

Сколько стоит такой дом

Представители компании отмечают доступную стоимость такого помещения. Жители Мексики смогут арендовать дом лишь за почти 20 долларов в месяц. Зато полная цена такого жилья – 1,7 тысячи долларов.

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Технология печати на 3D-принтере позволяет получить комфортное жилье по доступным ценам

Создание таких домов

Все детали печатают на 3D-принтере "Vulcan II" в течение суток. После этого складывают все части дома. Разработчики отмечают, что принтер пока еще не умеет изготавливать двери, окна и крышу.

Как печатают дома на 3D-принтере – смотрите в видео:

 

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Автор: Марина Васильева
Теги: Техно Новости Техно Строительство Мексика Латинськая Америка 3D-принтер Искусственный интеллект
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