В Мексике построят жилой квартал, напечатанный на 3D-принтере: впечатляющие фото и видео

В Табаско на юго-востоке Мексики, представили проект жилого квартала, напечатанного на 3D-принтере. На сегодня уже есть два дома, а всего в Мексике запланировано напечатать еще 50 таких домов.

Производством занималась компания New Story, которая уже несколько лет строит такие высокотехнологичные дома для жителей Латинской Америки. Об этом сообщает интернет-издание New Atlas.

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Главной целью проекта является предоставление комфортных и максимально безопасных условий для проживания семьям из бедных районов Латинской Америки.



Авторы проекта планируют обеспечить жильем семьи

Размеры такого помещения составляют 500 квадратных футов, это почти 46,5 квадратных метров. Все дома являются одноэтажными, оборудованы системой водо- и электроснабжения.

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В доме есть две спальни, гостиная, кухня и ванная комната. Инженеры компании отмечают, что внутренняя отделка современным домам не требуется. При желании жители могут постелить на пол ковролин или линолеум.



Кухня



Гостиная

Сколько стоит такой дом

Представители компании отмечают доступную стоимость такого помещения. Жители Мексики смогут арендовать дом лишь за почти 20 долларов в месяц. Зато полная цена такого жилья – 1,7 тысячи долларов.



Технология печати на 3D-принтере позволяет получить комфортное жилье по доступным ценам

Создание таких домов

Все детали печатают на 3D-принтере "Vulcan II" в течение суток. После этого складывают все части дома. Разработчики отмечают, что принтер пока еще не умеет изготавливать двери, окна и крышу.

Как печатают дома на 3D-принтере – смотрите в видео: