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В сети появились фото смартфона Samsung Galaxy S20

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Вероятное изображение Samsung Galaxy S20 / Фото из свободных источников

В сети появились изображения еще не анонсированного смартфона Samsung Galaxy S20. Постер опубликовал известный инсайдер Ice Universe, и на нем можно увидеть дизайн будущей новинки.

Дизайн

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На представленном промо-постере изображен гаджет с минимальными дисплейными рамками и отверстием для селфи-камеры в дисплее.

По слухам, Samsung Galaxy S20 будет поддерживать частоту обновления экрана 120 Гц. Ранее в скрытом меню бета-версии прошивки Samsung One UI 2.0 энтузиасты обнаружили соответствующий режим.

Другие характеристики

Согласно предварительным витокамии, в новую флагманскую серию войдут модели Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 + и Samsung Galaxy S20 Ultra. Все три смартфона получат процессор Snapdragon 865 или Samsung Exynos 990, 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ. Ожидается, что различия между устройствами, кроме диагонали экрана, будут заключаться в модификациях модулей камер и емкости аккумуляторов.

Дата презентации

Презентация новых смартфонов Samsung состоится 11 февраля в Сан-Франциско.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Samsung Новости Техно Техно Смартфоны
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