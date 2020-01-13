В сети появились фото смартфона Samsung Galaxy S20

В сети появились изображения еще не анонсированного смартфона Samsung Galaxy S20. Постер опубликовал известный инсайдер Ice Universe, и на нем можно увидеть дизайн будущей новинки.

Дизайн

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На представленном промо-постере изображен гаджет с минимальными дисплейными рамками и отверстием для селфи-камеры в дисплее.

По слухам, Samsung Galaxy S20 будет поддерживать частоту обновления экрана 120 Гц. Ранее в скрытом меню бета-версии прошивки Samsung One UI 2.0 энтузиасты обнаружили соответствующий режим.

Galaxy S20 poster (may be fake) pic.twitter.com/NBbpsQGLY4 — Ice universe (@UniverseIce) January 12, 2020

Другие характеристики

Согласно предварительным витокамии, в новую флагманскую серию войдут модели Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 + и Samsung Galaxy S20 Ultra. Все три смартфона получат процессор Snapdragon 865 или Samsung Exynos 990, 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ. Ожидается, что различия между устройствами, кроме диагонали экрана, будут заключаться в модификациях модулей камер и емкости аккумуляторов.

Дата презентации

Презентация новых смартфонов Samsung состоится 11 февраля в Сан-Франциско.

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