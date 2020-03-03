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В метеорите впервые нашли внеземной белок

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Исследователи из Гарварда и компаний PLEX Corporation и Bruker Scientific заявили, что впервые обнаружили белок внеземного происхождения. Открытие было сделано при изучении метеорита Acfer 086, найденного в Алжире в 1990 году.

Как сообщает New Atlas, молекула получила название гемолитин. Это небольшой белок, состоящий в основном из аминокислоты глицина, а также содержащий атомы железа, кислорода и лития. Хотя все эти компоненты встречаются и в земных белках, их конкретное расположение уникально.

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Почему это интересно

Находка первого внеземного белка в очередной раз подтверждает, что строительные элементы жизни начали формироваться еще в космосе и могли быть доставлены на Землю метеоритами. Ранее ученые уже находили в метеоритах и ​​кометах отдельные аминокислоты, сахара и другие органические соединения. Однако столь сложная структура, как белок, была найдена впервые.


Кусок метеорита Acfer 086

Авторы пока не знают, как образовался гемолитин. Скорее всего, белок имеет синтетическое происхождение – например, он мог сформироваться благодаря взаимодействию пылевых частиц, несущих молекулы глицина.

Насколько это открытие важно

Хотя открытие ничего не говорит о возможности существования внеземной жизни, оно может дать намек на то, как начиналась ее эволюция на Земле. По словам ученых, группировки атомов железа и кислорода на конце гемолитиновой цепи могут поглощать фотоны и расщеплять воду на водород и кислород. Именно такие молекулы могли использоваться первыми живыми организмами как источник энергии.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Космос
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