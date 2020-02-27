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В Microsoft Edge появится альтернатива игре с динозавром от Google

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Встроенная в браузер Chrome мини-игра с динозавром годами помогала "убивать" время при отсутствии интернет-соединения. С выходом новой версии браузера Microsoft Edge у пользователей появится альтернатива динозавру, которая предложит больше геймплейных возможностей.

Что известно о новой игре

Интересно: Google убеждает пользователей Edge переходить на Chrome

Изначально игра под названием Surf использовалась в качестве рекламной пасхалки, но теперь аркада будет официально встроена в браузер Microsoft и будет выполнять те же функции, что и динозавр в бесконечной пустыне Chrome – развлекать пользователей при отсутствии связи.

Разработка Microsoft предлагает геймерам обогнать кракена на доске для серфинга в океане, полном препятствий. На выбор есть три режима, включая преодоление препятствий на время. Играть в Surf можно с помощью клавиатуры и мыши, сенсорного дисплея или геймпада, а в список поддерживаемых платформ, кроме PC, вошли смартфоны и консоли Xbox.

Как сыграть

В ближайшее время Surf станет доступна в новой сборке браузера Edge Canary при введении edge://surf в адресную строку.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Microsoft Интернет Техно Игры
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