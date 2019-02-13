В Microsoft призывают не пользоваться своим же браузером Internet Explorer

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В Microsoft призывают не пользоваться своим же браузером Internet Explorer
В Microsoft призывают не пользоваться своим же браузером Internet Explorer / Unsplash

Эксперт по кибербезопасности Microsoft посоветовал пользователям и компаниям не использовать Internet Explorer как браузер по умолчанию. Все потому, что он устарел и не является безопасным.

Большинство продвинутых пользователей используют современные браузеры, такие как Chrome, Firefox или Edge, но некоторые компании продолжают эксплуатировать Internet Explorer.

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Это когда один из самых популярных браузеров мира, который Microsoft выпускал с 1995 по 2015 годы. Также через эту систему до сих пор работают некоторые банковские клиенты.

Однако даже эксперт по кибербезопасности из подразделения самого Microsoft, отвечающий за Windows, Крис Джексон, советует переходить на браузер Edge вместо Internet Explorer, ведь, по его словам, второй не поддерживает новые веб-стандарты и опасен.

Internet Explorer – не браузер, который следует использовать для ежедневных задач. Мы не поддерживаем новые веб-стандарты для него и пока много сайтов работают нормально, разработчики сейчас в целом просто не тестируют Internet Explorer. Они тестируют современные браузеры,
– пояснил Джексон.

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Теги: Техно Интернет Microsoft
Источник: Техно 24
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