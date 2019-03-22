В Microsoft рассказали, когда прекратят поддержку Windows 7

Компания Microsoft выпустила новый патч, в котором предупреждает пользователей Windows 7, что ее поддержку прекратят до 2020 года. Скоро для операционной системы перестанут приходить обновления безопасности.

Как пишет TechCrunch, Microsoft прекратит исправлять ошибки безопасности и уязвимости Windows 7 для обычных пользователей с 14 января 2020 года.

При этом корпоративные клиенты могут подключить услугу, которая продолжит выпуск подобных обновлений до 2023.

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Почему это важно. Windows 7 остается одной из самых популярных операционных систем. Ранее Microsoft предлагала бесплатно перейти на Windows 10. Однако и сейчас "семеркой" пользуются 40% людей на стационарных компьютерах. Поэтому многих эта новость расстроит.

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