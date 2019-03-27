В Mortal Kombat 11 анонсировали возвращение еще трех легендарных персонажей

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В Mortal Kombat 11 анонсировали возвращение еще трех легендарных персонажей
В Mortal Kombat 11 анонсировали возвращение еще трех легендарных персонажей / Скриншот из игры

В первом выпуске State of Play от Sony компания показала новый трейлер долгожданной игры Mortal Kombat 11. В свежем ролике NetherRealm позволила взглянуть на одних и тех же персонажей в разных ипостасях и подтвердила возвращение в игру еще трех классических бойцов.

Как сообщает Polygon, разработчики представили фанатам давно знакомых персонажей, тем самым заявив, что без любимых воинов новая часть игры не обойдется. Конечно, в сети по-прежнему гулял скриншот с предполагаемым списком героев, но гораздо приятнее узнать все из первых уст.

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Каких новых героев представили? Итак, вот троица, которую на этот раз представила NetherRealm. Неразлучная парочка Кун Лао и Лю Кан – первый кого угодно убьет своей смертоносной шляпой, а без второго, кажется, Mortal Kombat и вовсе был бы сам не свой. Третьим к файтингу официально присоединился Джакс, хотя вряд ли кто-то мог предположить, что майор останется не у дел.

Новый трейлер Mortal Kombat 11 – смотрите видео

Кто еще появится в Mortal Kombat 11? Кстати, совсем недавно состав бойцов пополнили еще два культовых героя: черный ниндзя Нуб Сайбот и колдун Шан Цунг. Последний, к сожалению, не войдет в базовое издание – коварного злодея придется купить отдельно.

Дата релиза игры. Релиз Mortal Kombat 11 на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch состоится 23 апреля. Кроме того, с 27 марта по 1 апреля владельцы PlayStation 4 и Xbox One смогут принять участие в закрытом бета-тесте.

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Теги: Техно Игры PlayStation
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