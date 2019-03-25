В Mortal Kombat 11 вернутся легендарные персонажи: детали

За месяц до полноценного выхода игры Mortal Kombat 11 рассказали фанатам серии новые подробности относительно будущего проекта. Они объявили о появлении еще одного персонажа, который будет доступен геймерам на старте, а также представили первого платного бойца в составе DLC.

Возвращение персонажа. Как сообщает 4PDA, после непродолжительного отсутствия в серии в Mortal Kombat 11 вернется Нуб Сайбот, перерожденный в Аду, оригинальный Саб-Зиро.

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О появлении персонажа в новой части сначала стало известно из недавней утечки. В свежем ролике показан игровой процесс, на котором видно, что Нуб пользуется серпом и магией теней для создания своих клонов.

В Mortal Kombat 11 появится Нуб Сайбот – смотрите видео

Какого еще персонажа анонсировали разработчики? Первым же платным персонажем для Mortal Kombat 11 станет колдун Шан Цунг. Его способности и стиль боя пока не раскрыты.

В Mortal Kombat 11 можно будет сыграть за колдуна Шан Цунга – смотрите видео

Дата выхода. Релиз Mortal Kombat 11 запланирован на 23 апреля для PC, Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch. Владельцы PlayStation 4 и Xbox One смогут принять участие в закрытом бета-тесте, который пройдет с 27 марта по 1 апреля.

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