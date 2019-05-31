В NASA подсчитали количество матов космонавтов во время путешествия на Луну

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Астронавты миссии "Аполлон-10"
Астронавты миссии "Аполлон-10"

В NASA посчитали сколько бранных слов употребили астронавты во время полета на Луну. В общем трое космонавтов – Томас Стаффорд, Джон Янг и Джин Сернан – употребили 230 неприличных слов.

Как пишет издание Daily Mail, подсчитать бранные слова удалось с помощью стенограммы.

Так, Согласно стенограмме, астронавты употребили слово "shit" (дерьмо) 157 раз, а различные вариации "damn" (упоминание черта) – 60 раз.

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Чаще всего они употребляли брань для эмоционального описания того, что происходит. Например, " черт возьми, ты видишь Луну? Мы здесь!" или "Да, дерьмо, да, детка, позвольте мне просто задать вам вопрос".

Стенограмма миссии "Аполлон-10"

И хоть нам эти высказывания кажутся логичными, тогда в 1969 году они вызвали шквал негатива. Особенно со стороны религиозного сообщества. Поэтому следующую экспедицию попросили быть осторожнее в своих высказываниях.

В итоге следующий экипаж "Аполлона-11" с Нилом Армстронгом на борту ругался всего 15 раз.

Что известно о миссии "Аполон-10"? Это миссия по программе Аполлон, в рамках которой астронавты выполнили последний испытательный полет на Луну при подготовке экспедиции на спутник Земли..

Во время полета они выполнили маневры на селеноцентрической орбите и осмотрели места посадки на поверхность Луны для следующей экспедиции.

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Теги: Техно Новости Техно NASA Космос
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