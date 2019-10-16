В NASA показали новые скафандры для полетов на Луну и Марс

Агентство NASA официально представило два новых вида скафандров, предназначенных для полетов на Луну и Марс и высадки на их поверхностях. Скафандры стали усовершенствованной версией костюмов, которые носили во время миссий "Аполлон" (высадка на Луну).

Как свидетельствует официальная страница NASA в Instagram, представили два типа скафандров: OCSS (Orion Crew Survival System), который астронавты будут надевать во время полета и работы на космическом корабле, и xEMU (Exploration Extravehicular Mobility Unit).

Второй создали для работы на поверхности Луны или Марса.

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Кстати, скафандры, разработанные для миссий "Аполлон" до сих пор используют для выхода в открытый космос со станции МКС.



Униформа подойдет для путешествия на Луну и Марс

Детали новой миссии. Миссия для полета на Луну имеет название Artemis. Сейчас планируют запуск первого корабля в 2022 году. NASA уже заключила контракт с компанией Lockheed Martin на производство и эксплуатацию космических кораблей Orion для этой миссии.

Интересно, что проект Orion был разработан для длительных космических полетов. Он должен доставить астронавтов на Луну и в перспективе отправит людей на Марс.