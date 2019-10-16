В NASA показали новые скафандры для полетов на Луну и Марс

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Новый скафандр для путешествия на Марс
Новый скафандр для путешествия на Марс / Instagram/NASA

Агентство NASA официально представило два новых вида скафандров, предназначенных для полетов на Луну и Марс и высадки на их поверхностях. Скафандры стали усовершенствованной версией костюмов, которые носили во время миссий "Аполлон" (высадка на Луну).

Как свидетельствует официальная страница NASA в Instagram, представили два типа скафандров: OCSS (Orion Crew Survival System), который астронавты будут надевать во время полета и работы на космическом корабле, и xEMU (Exploration Extravehicular Mobility Unit).

Второй создали для работы на поверхности Луны или Марса.

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Кстати, скафандры, разработанные для миссий "Аполлон" до сих пор используют для выхода в открытый космос со станции МКС.

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Детали новой миссии. Миссия для полета на Луну имеет название Artemis. Сейчас планируют запуск первого корабля в 2022 году. NASA уже заключила контракт с компанией Lockheed Martin на производство и эксплуатацию космических кораблей Orion для этой миссии.

Интересно, что проект Orion был разработан для длительных космических полетов. Он должен доставить астронавтов на Луну и в перспективе отправит людей на Марс.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Showcasing: New spacesuits for #Artemis generation astronauts! ⁣⁣ ⁣⁣ The red, white and blue Exploration Extravehicular mobility Unit (xEMU) is designed for planetary missions to the Moon and Mars and spacewalks outside the station. With new upgrades such as advanced mobility, enhanced communications systems and protection from extreme temperatures - our @NASAAstronauts will be able to accomplish more complex tasks on the lunar South Pole in 2024. ⁣⁣ ⁣⁣ The orange Orion Crew Survival System (OCSS) suit is designed for launch and re-entry, high-risk situations and emergencies. With upgrades such as enhanced mobility, a lighter, stronger helmet and fire resistant material - future astronauts will be kept safe during high-intensity situations.⁣⁣ ⁣⁣ Check out the link in bio for more! ⁣⁣ ⁣⁣ #NASA #spacesuits #fashion #space #Artemis #SuitUp

Допис, поширений NASA (@nasa)

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Теги: Техно Новости Техно Луна Марс NASA Космос
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