В NASA показали огромный ураган на Юпитере

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"Юнона" сделала фото урагана на Юпитере
"Юнона" сделала фото урагана на Юпитере / hi-news

Межпланетная станция "Юнона" передала новый снимок с поверхности Юпитера. На этом фото можно увидеть огромный ураган в атмосфере газового гиганта.

Как передает NASA, этот ураган расположен в регионе под названием "северный северный северный северный умеренный пояс" (NNNNTB). Это одна из устойчивых полос облаков планеты. Эти полосы создают ветры.

Интересно: Зонд передал данные из-за пределов Солнечной системы

Детали. "Юнона" сделала снимок 3 ноября. Во время съемок аппарат находился на высоте 8500 километров. Ширина урагана на снимке составляет примерно 1200 миль (1931 километр).

Ураган на Юпітері
Ураган на Юпитере

Что такое "Юнона"?Это зонд NASA, который запустили 5 августа 2011 года в рамках программы New Frontiers. Этот аппарат запустили на замену зонда Galileo, который тоже работал на орбите Юпитера.

"Юнона" прибыла на орбиту Юпитера в июле 2016 года. Аппарат будет на орбите планеты еще несколько лет. После завершения работы зонд будет уничтожен.

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Теги: Новости Техно Техно Юпитер NASA Космос
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