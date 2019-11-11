В NASA показали огромный ураган на Юпитере

Межпланетная станция "Юнона" передала новый снимок с поверхности Юпитера. На этом фото можно увидеть огромный ураган в атмосфере газового гиганта.

Как передает NASA, этот ураган расположен в регионе под названием "северный северный северный северный умеренный пояс" (NNNNTB). Это одна из устойчивых полос облаков планеты. Эти полосы создают ветры.

Интересно: Зонд передал данные из-за пределов Солнечной системы

Детали. "Юнона" сделала снимок 3 ноября. Во время съемок аппарат находился на высоте 8500 километров. Ширина урагана на снимке составляет примерно 1200 миль (1931 километр).



Ураган на Юпитере

Что такое "Юнона"?Это зонд NASA, который запустили 5 августа 2011 года в рамках программы New Frontiers. Этот аппарат запустили на замену зонда Galileo, который тоже работал на орбите Юпитера.



"Юнона" прибыла на орбиту Юпитера в июле 2016 года. Аппарат будет на орбите планеты еще несколько лет. После завершения работы зонд будет уничтожен.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно.