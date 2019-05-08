В NASA смоделировали падение астероида на Землю: результат был неутешительный

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В NASA смоделировали падение астероида
В NASA смоделировали падение астероида / esp.md

Ученые смоделировали падение астероида на Землю и воссоздали вероятное развитие событий. Забегая вперед скажем, что в прогнозах хэппиэнда не случилось.

Как информирует издание Insider, специалисты использовали искусственный астероид шириной 140-260 метров, который должен был упасть в городе Денвер (штат Колорадо).

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Как бы развивались события. В имитации события применили корабли для сбивания космических тел, которые отклонили астероид от курса. При этом от него откололся фрагмент размером в 50-80 метров.

Интересно, что власти, в соответствии с имитацией, хотели запустить ядерную бомбу для удара по обломку. Но возникли политические разногласия (как часто случается в реальности) и от этого плана решили отказаться.

У NASA змоделювали падіння астероїда на Землю
Падение закончилось бы большой трагедией

Трагедии не избежать. Как рассчитали в NASA, фрагмент астероида таки вошел бы в атмосферу со скоростью 19 километров в секунду.

Обломок был бы таким себе огненным шаром с зарядом энергии в 20 мегатонн. К примеру, ядерные бомбы, которые взорвались в Хиросиме и Нагасаки, вместе создали 0,04 мегатонны энергии. Фрагмент должен ударить по Нью-Йорку. В результате падения могли погибнуть 1,3 миллиона человек.

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Теги: Новости Техно Техно Астероид NASA Космос
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