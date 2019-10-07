В NASA создали трехмерную карту Луны

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Поверхность Луны
Поверхность Луны / nasa.gov

NASA на своем официальном сайте обнародовало трехмерную карту Луны – CGI Moon Kit. Данные для этой карты собрала автоматическая межпланетная станция Lunar Reconnaissance Orbiter.

Как сказано на официальном сайте NASA, эта космическая станция уже больше 10 лет находится на лунной орбите и делает снимки Луны.

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Для этого на борту LRO инженеры разместили камеру, которая смогла сохранить почти всю видимую область Луны. Данные о топологии Месяца получили с помощью лазерного высотомера, который также установлен на LRO.


Трехмерная карта Луны

Как создали 3D карту? Полученные данные Эрни Райт из студии визуализации Центра космических полетов имени Годдарда NASA собрал в карту смещения (топографическая карта, где вместо фактической высоты меняется цвет).

Кстати, эту трехмерную карту спутника Земли можно бесплатно скачать по ссылке.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Космос Луна NASA
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