В NASA выпустили видео со звуками сейсмической активности на Марсе

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Сейсмическая активность на Марсе
Сейсмическая активность на Марсе / wired.com

Космический аппарат NASA InSight записал серию звуков на Марсе. Данные были собраны высокочувствительным инструментом под названием СЕИС.

Как сказано на сайте агентства, аппарат сумел записать 100 звуков, 21 из которых связан с землетрясениями на Красной планете.

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Ученые также предполагают, что остальные "загадочные звуки" тоже были вызваны землетрясениями, правда, пока не могут это доказать.

Видео со звуками сейсмической активности на Марсе

Наиболее показательные звуки землетрясений были записаны 22 мая и 25 июля. Это были землетрясения магнитудой 3,7 и 3,3 соответственно.

О чем это говорит? Как объясняют ученые, это доказывает, что кора Марса является этакой смесью земной и лунной коры. Сейсмические волны на Марсе длятся несколько минут, в то время как на Земле они могут длиться считанные секунды.

Что такое InSight?
Это аппарат, запущенный для изучения температуры, аномалий и сейсмической активности на Марсе. Он совершил посадку на планете 26 ноября. Миссия рассчитана на два года. За это время аппарат должен собрать данные о внутреннем строении и составе Марса.

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Теги: Техно Новости Техно Марс NASA Космос
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