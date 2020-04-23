В небе над Киевом зафиксировали 17 неопознанных объектов: видео

В ночь на четверг, 23 апреля, над Киевом пролетело сразу 17 "неопознанных летающих объектов". Вполне возможно, что киевляне наблюдали движение спутников проекта Starlink, очередной запуск которых проходил в 22 часа вечером 22 апреля.

Один из очевидцев зафиксировал движение объектов на видео и опубликовал его на своей странице в фейсбуке.

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На видео видно, как объекты движутся по одной траектории.

Над Оболонским районом в Киеве были замечены 17 неопознанных летающих объектов (НЛО). 15 из них летели в одном горизонтальном направлении, а два летели вертикально. Огни не мерцали и были очень похожи на звезды, однако двигались с очень высокой скоростью,

– написал очевидец.

Видео объектов над Киевом:

В комментариях пользователи высказали предположение, что это могли бытьспутники проекта Starlink, которые с момента их запуска неоднократно становились героями новостей об НЛО.

Кроме того, последний запуск 60 спутников в рамках проекта проходил как раз вечером 22 апреля. Ракета Falcon 9 успешно стартовала и вывела на орбиту очередную партию спутников, которые как раз и могли наблюдать киевляне.

Почему объектов было всего 17

В комментариях пользователи отмечают, что некоторые из них насчитали 30 объектов. Дело в том, что спутники в обтекателе ракеты закреплены в специальном блоке и отсоединяются от него не все сразу, а партиями, поэтому расстояние между ними может быть немалым.



Расположение спутников в обтекателе ракеты

Также спутники могут скрывать облака и другие явления в атмосфере, что, к слову, объясняет их мерцание.

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