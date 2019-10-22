В Нидерландах закрыли сервер, которым пользовались пиратские сайты в Украине

В Нидерландах закрыли систему Moonwalk, предоставляющей серверные услуги для многих пиратских сайтов. Услугами этого сервиса пользовались и пиратские сайты в Украине.

Как пишет torrentfreak.com, эта база данных содержала 26 тысяч фильмов и более 10 тысяч телешоу.

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Moonwalk начал работать в 2013 году. С того времени система показала 33 490 фильмов и телепередач.

Хостинг-провайдерам, которые пользуются услугами сервера, рекомендуют отключить потоку серверы и сохранить доказательства касательно Moonwalk.

Кто пострадал? В целом, сервер обеспечивал пиратский контент примерно для 80% российских потоковых сайтов, а также для некоторых сайтов из Украины. Что будет дальше с сервисом – пока неизвестно. Некоторые сайты, которые пользовались его услугами, сообщают, что сервер "закрыт навсегда".

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