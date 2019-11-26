В Нью-Йорке ввели должность уполномоченного по делам искусственного интеллекта

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио распорядился ввести должность сотрудника, которому предстоит заниматься вопросами использования искусственного интеллекта. Он будет работать в Управлении делами мэра и будет формировать политику города в отношении этой технологии.

Человек, занимающий эту должность, должен бороться с предубеждениями искусственного интеллекта, которые он наследует от своих создателей, сообщает Engadget.

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Уже не раз создатели ИИ и пользователи замечали, что искусственный интеллект быстро перенимает у своих авторов расовые, гендерные и прочие предубеждения. Эта проблема особенно острая для систем распознавания лиц и других программ, которые все шире используются правоохранительными органами.

Однако, в некоторых случаях, алгоритмы могут не усиливать предвзятость, а бороться с ней. Например, подобная программа будет обрабатывать полицейские рапорты в Сан-Франциско, очищая их от любых упоминаний о национальной принадлежности людей.

"Уполномоченному по делам ИИ" будут помогать консультативный и руководящий комитеты, состоящие из общественных деятелей и городских чиновников. Кто займет новый пост, пока неизвестно.

Для чего нужна эта должность

Алгоритмическая предвзятость может привести к расовой дискриминации, недофинансированию проектов или другим серьезным проблемам. Назначенный на эту должность офицер будет гарантировать, что ИИ и подобные технологии будут доступны для использования всем, а не только определенным группам.

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