В ночь на 1 марта не будут работать терминалы, банкоматы и онлайн-сервис "Приватбанка": причина
В ночь с 29 февраля на 1 марта в Украине не будут работать банкоматы и терминалы "Приватбанка". Более того – недоступным для пользования будет онлайн-сервис "Приват24".
Все потому, что в это время банк будет обновлять свою систему. Об этом информируют в пресс-служба учреждения.
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В ночь с 29 февраля на 1 марта мы будем обновлять свои системы,
– говорится в сообщении.
Так, технические работы будут вестись с 1 ночи до 7 утра 1 марта.
В связи с этим, клиентам "Приватбанка" советуют снять наличные и провести необходимые банковские операции заранее.
Там добавляют: с 7 утра 1 марта все системы будут работать исправно.
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