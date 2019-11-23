В новом MacBook Pro обнаружили загадочный датчик

Новый ноутбук от Apple – 16-дюймовый MacBook Pro – оснащен загадочным датчиком угла наклона крышки. Специалисты разобрали устройство и обнаружили, что шарнир MacBook Pro имеет магнит со стрелкой, указывающей полярность.

Об этом пишет iFixit. Для чего нужен этот таинственный датчик – в компании не сообщили. У экспертов есть теория.

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Для чего датчик

Специалисты предполагают, что это датчик угла наклона крышки. То есть, в теории, он может отслеживать точный угол наклона крышки ноутбука. Также датчик может помочь отслеживать историю настройки дисплея. Поэтому Apple сможет диагностировать проблемы с подсветкой.



Так выглядит секретный датчик

Кроме того, в сервисном документе указано, что дисплей компьютера и датчик угла наклона крышки должны быть откалиброваны после завершения того или иного ремонта. Итак, для Apple очень важно, чтобы этот датчик работал корректно.

Что известно о новом MacBook Pro

MacBook Pro с диагональю 16 дюймов компания представила в середине ноября. Производитель отметил, что экран получил более высокое разрешение, поэтому должен заинтересовать графических дизайнеров и фанатов игр.

Также он получил новую систему охлаждения, а также новую клавиатуру, которая работает по принципу "ножницы". Ее разработали на замену клавиатуры-бабочки, которая также подвергалась критике.

Цена стартует от 2 399 долларов (почти 60 тысяч гривен).

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