В новых MacBook Pro 16 обнаружили неожиданную проблему: детали

После многочисленных жалоб на качество клавиатуры и перегрев прошлогодних MacBook Pro компания Apple представила обновленную версию лэптопа с исправленными ошибками. Однако это не решило все проблемы линейки и пользователи начали жаловаться на новый брак.

Проблему со звуком при использовании своего лэптопа отметили многие пользователи, отзывы которых можно найти на официальном форуме Apple.

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В чем проблема

Суть неполадки заключается в характерных громких щелчках, которые звучат из динамиков новых MacBook Pro при воспроизведении музыки или видео. В некоторых случаях "треск" также возникает при выводе на экран системных сообщений.

Один из владельцев нового ноутбука отметил, что 3 из 4 демонстрационных устройств, которые он протестовал в фирменном магазине Apple, также выдавали странный звук в аналогичных сценариях использования.

Как "звучит" проблема в новых MacBook Pro 16 – смотрите видео

Другой "пострадавший" даже записал видеоролик, в котором показал суть неисправности и призвал Apple быстрее решить проблему.

Что не так с новыми MacBook Pro

Некоторые пользователи, которые столкнулись со странным поведением звуковой системы, считают характер неисправности программным: при изменении частоты дискретизации звучание встроенной акустики MacBook возвращается к нормальному. Нашлись и скептики, которые утверждают, что речь идет об аппаратной неисправности и производителю придется менять крупную партию устройств по гарантии.

Комментарий Apple

Компания Apple ситуацию с неисправностью новых MacBook Pro 16 еще не прокомментировала.

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