В OnePlus отреагировали на обвинения в обмане

Еще до анонса смартфона OnePlus 7 Pro его фотовозможности положительно оценили журналисты, а вскоре после официальной презентации камера новинки получила высокие баллы экспертов DxOMark. Впрочем чуть позже, обычные пользователи обвинили производителя в преувеличении возможностей фотосъемки флагмана.

Теперь в сети появилось официальное объяснение китайского вендора, который к тому же рассказал как правильно снимать на OnePlus 7 Pro.

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Реакция компании. Представители OnePlus оперативно отреагировали на критику, выпустив официальное заявление по спецификации гаджета. Они утверждают, что разница в разрешении картинки обусловлена ​​особенностями программного обеспечения устройства.

OnePlus 7 Pro получил 3-кратный зум без цифрового увеличения и потери детализации. Телеобъектив используется для двух функций камеры: это трехкратный зум и портретная съемка. Выбор режима меняет поле зрения в зависимости от выполняемой задачи. При съемке с трехкратным увеличением телеобъектив сохраняет кадр без потерь в разрешении 8 Мп. Портретный режим задействует все 13 мегапикселей сенсора,

– заявили представители вендора.



Съемка в режиме оптического зума



Съемка в портретном режиме

Другие случаи обмана. Ранее с подобными обвинениями компания столкнулась вскоре после выпуска OnePlus 5 в 2017 году, когда смартфон смог обеспечить лишь 1,33-кратное оптическое увеличение при заявленном коэффициенте увеличения 2х. Позже вендор признал, что использует цифровой алгоритм для достижения обещанного эффекта зума.

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