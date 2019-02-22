В открытый космос впервые в истории выйдут две женщины: детали

В 2019 году впервые в истории на МКС будут работать одновременно две женщины. Уже в марте на орбиту отправят экипаж экспедиции МКС-59/60, в основной состав которого войдет астронавт Кристина Кук.

По данным "РИА Новости", в состав экспедиции также войдет российский космонавт Алексей Овчинин, а также еще один астронавт NASA Ник Хейг. Отметим, сейчас на МКС работает еще одна женщина – Энн Макклейн, а с ней Олег Кононенко и Давид Сен-Жак.

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Таким образом, после отправки на орбиту экспедиции МКС-59/60 на борту МКС окажутся две женщины – Кристина Кук и Энн Макклейн. Именно они, как ожидается, выйдут в открытый космос.

Это мое понимание на данный момент, что мы с Макклейн предназначены на выход в открытый космос,

– заявила Кристина Кук на пресс-конференции в Центре подготовки космонавтов.

Тем временем в мае в открытый космос выйдут российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко. Они снимут с внешней поверхности станции экспонируемые материалы и потом вернут их на Землю для лабораторных исследований.



Экипаж экспедиции МКС-59/60

В Центре подготовки космонавтов завершились комплексные экзаменационные тренировки основного экипажа МКС-59/60. Вылет участников экспедиции на Байконур запланирован на 26 февраля.

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