В Photoshop появятся новые невероятные функции: детали

В съемке группового фото без штатива есть один существенный недостаток: в кадр попадут все, кроме самого фотографа. Новая версия фоторедактора Photoshop призвана решить эту проблему довольно интересным способом.

На конференции MAX 2019 компания Adobe анонсировала сразу несколько новых возможностей, которые получит популярный графический редактор с будущими обновлениями, сообщает CNET.

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Функция дополнения фото. Одна из продемонстрированных возможностей искусственного интеллекта в Photoshop – перенос изображения фотографа на групповой снимок. Идея, которую преследует Adobe, заключается в том, чтобы дополнить снимок, на котором изображено несколько человек, изображением человека, что не попал в кадр.



Пример работы нового алгоритма: сначала на фото был один человек

Как это работает? Приложение способно проанализировать несколько предыдущих фотографий из серии и определить, кого именно нет на фото. Затем алгоритм вычленит недостающего человека из одного изображения и перенесет на другое с максимальной степенью соответствия уровня освещенности, экспозиции и других параметров. Готовый снимок получается естественным и без видимых следов обработки.

Другие интересные функции. Еще одной анонсированной функцией Adobe стала возможность изменения угла солнечного света при съемке на улице. Во время ретуши пользователь сможет изменить точку, с которой падает свет, а Photoshop автоматически сгенерирует необходимые тени с учетом геометрии всех объектов.

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