В поисковике Google появился отдельный информационный сервис о коронавирусе

Учитывая популярность поисковика от Google, компания использует его для распространения информации о чрезвычайных ситуациях. Так, Google запустила сервис SOS Alert, который позволяет быстро информировать пользователей относительно актуальной ситуации с опасным коронавирусом.

Что известно о новой функции Google

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Ввод в строку поиска слова "коронавирус" или связанного с ним запроса приведет к появлению специальной белой карточки, подобно тому как, о пожарах и землетрясениях сигнализирует красная, сообщает 9to5google.

Таким образом Google надеется предоставлять свежие и достоверные данные относительно заболевания.

Какие данные будет отображать Google

В этой карточке будут отображаться последние новости по теме коронавируса из проверенных источников. Кроме того, там же будут показываться объявления от Всемирной организации здравоохранения и ООН.



Как будет выглядеть карточка о коронавирусе в поисковике Google

Google также предоставляет перечень необходимых мер безопасности, таких как частота мытья рук и прикрытие лица при чихании или кашле.

Пока что информация в этой карте одинаковая для всех пользователей, но позже Google планирует сделать ее актуальной для каждого региона, в котором был сделан запрос. Кроме того, данные будут постоянно обновляться.

Ранее сообщалось, что Google перевела 250 000 долларов на счет китайского Красного Креста и временно закрыла пять офисов в Китае, Гонконге и Тайване.

Что важно знать о коронавирусе в Китае? Этот вирус был зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Однако, впоследствии, болезнь распространилась в Японии, Южной Корее, на Филиппинах, в США, Франции. Также вспышку вируса зафиксировали и в Германии, и появились сообщения об инфицированных в России. Всемирная организация здравоохранения обозначила новый вирус из Китая 2019-nCoV.



Новый коронавирус стал седьмым вирусом такого типа, которыми может заразиться человек. По последним данным, от вируса умерли 213 человек, всего заболели 9 776 человек (данные по состоянию на вечер 31 января 2020 года). К слову, есть и хорошие новости: уже 187 человек выздоровели от коронавируса.

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