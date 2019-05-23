"В последние дни он был счастлив": разработчики популярной игры осчастливили неизлечимо больного

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Постер игры Total War: Three Kingdoms
Постер игры Total War: Three Kingdoms / Фото из открытых источников

Разработчики игры Total War: Three Kingdoms решили осчастливить безнадежно больного фаната их серии. Парень получил возможность одним из первых испытать новый проект от Creative Assembly и Sega.

Что случилось с парнем? Этот случай берет начало на форуме Reddit. В тематической ветке, посвященной играм серии Total War, пользователь с ником TheMissingLink5 поведал всему миру печальную историю своего младшего брата по имени Робби.

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Парень долгое время боролся с лейкемией и даже пошел на поправку, но потом болезнь вернулась с новыми силами. Врачи сказали, что жить парню осталось недолго – всего несколько дней.

Последнее желание парня. Больше всего младший брат TheMissingLink5 волновался о том, что не доживет до релиза Total War: Three Kingdoms и не успеет заценить новую часть любимой серии исторических стратегий. Автор поста пытался привлечь внимание издателя к этой ситуации, и комьюнити-менеджер Creative Assembly выполнил последнее желание Робби.


Неизлечимо больной первым сыграл в  Total War: Three Kingdoms

Когда я рассказал ему об этом, он заплакал и не поверил, что это действительно происходит. Когда я сказал ему, кто дал ключ, он был в шоке! Затем я немедленно побежал прочь из палаты домой, чтобы как можно быстрее загрузить игру, ведь в больнице просто отвратительный интернет,
– написал TheMissingLink5.

Робби умер 19 мая сразу после полуночи, но в течение трех последних дней своей жизни он был самым счастливым человеком на этой планете.


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