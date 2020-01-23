В приложении "Дия" можно будет оформить пенсию онлайн
В приложении "Дия" можно будет подать документы для назначения пенсии в онлайн-режиме. "Дия" – правительственное цифровое приложение по предоставлению государственных услуг.
Услуга е-пенсия появится в "Дии" в 2020 году и станет полностью автоматизированной и максимально удобной, сообщили на фейсбук-странице сервиса.
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В планах относительно услуги е-пенсия:
- изменить положения Пенсионного фонда, которые требуют личного представления информации;
- сократить количество документов, чтобы будущие пенсионеры не тратили время на их поиски, сканирование или копирование;
- обеспечить взаимодействие госреестров, чтобы информация о трудовом стаже, инвалидности и других важных данных подтягивались автоматически.
Как оформить пенсию через приложение "Дия"
Чтобы оформить пенсию онлайн через приложение "Дия", нужно будет написать онлайн-заявление. А после получения уведомления о назначении пенсии –забрать пенсионное удостоверение в сервисном центре.
Сейчас работаем над тем, чтобы граждане не сканировали электронную заявку, а просто заполняли ее. Информация должна подтянуться из реестров,
– отметили разработчики.
Заметим! По состоянию на 23 января оформить пенсию онлайн в Украине можно на сайте Пенсионного фонда.
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Что известно о приложении "Дия"?Это мобильное приложение, созданное в рамках проекта диджитализации государственных процессов. Это предполагает устранение звена "человек – человек" при предоставлении госуслуг. В идеале государство в смартфоне – это возможность получить любую государственную услугу, просто взяв свой смартфон. В планах проекта – каждый украинец будет иметь личный кабинет жителя и сможет отслеживать все данные, которые государство имеет о нем.
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