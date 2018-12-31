В приложении Facebook Messenger появится темная тема

Многие пользовательские сервисы и приложения активно реализуют темную тему для своих продуктов. К ним решила присоединиться и Facebook, которая недавно анонсировала тестирование темной темы в фирменном приложении Messenger.

Об этом сообщает Geekon.

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Ночной режим для Messenger продемонстрировали на скриншоте смартфона одного из тестировщиков через Twitter. Анонс не был утечкой, так как был опубликован с одобрения редакторской группы SMM-отдела Facebook.

Как будет выглядеть Messenger с темной темой

Параллельно с этим информацию о бета-тестировании темной темы в данном приложении подтвердила Джейн Манчун Вонг, которая является популярным инсайдером компании Facebook в Twitter и сама лично принимает участие в данном тестировании.

Facebook is working on redesigning the top bar, aligning the white/grey look and feel to Messenger's recent redesign pic.twitter.com/eoOFmoJr4f — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 3 січня 2019 р.

По словам Джейн Манчун Вонг, ночной режим Facebook Messenger еще крайне сырой и не скоро выйдет из беты. Некоторые шероховатости и излишняя контрастность, подтверждающие заявление инсайдера, видны также и на официальном скриншоте будущей темной темы.

Отметим, функция разрабатывается в рамках развития версии Messenger 4, которая обновилась для iOS и Android осенью 2018 года.

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