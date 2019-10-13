В приложении Google Maps появились голосовые инструкции для незрячих

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В мобильном приложении Google Maps появился голосовой гид
В мобильном приложении Google Maps появился голосовой гид / Кадр из видео

В мобильном приложении Google Maps появились новые функции для незрячих и людей с нарушениями зрения. Программа может сопровождать человека во время пеших прогулок, постоянно рассказывая о его местонахождении.

Голосовые сообщения приложения Google Maps похожи на объявления в общественном транспорте, сообщили в блоге компании.

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Во время путешествия Google Maps сообщит человеку, не сбился ли он с правильного пути, сколько осталось до следующего поворота и есть ли впереди пешеходный переход. Так люди с нарушениями зрения смогут расслабиться и не думать постоянно о маршруте.

Функция доступна для Android и iOS. Сейчас озвучка доступна только на английском и японском языках, остальные разработчики планируют добавить позже.

Смотрите видео о голосовом гиде в приложении Google Maps:

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Автор: Ирина Кошанская
Теги: Приложения Новости Техно Google Техно Интернет
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