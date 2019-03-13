В работе Facebook и Instagram произошел сбой
В работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел сбой среди пользователей Западной Европы, а также США. Администрация соцсети Facebook заявляет, что работает над решением проблемы, которая вызвала глобальный технический сбой в Facebook и Instagram.
По данным сервиса Downdetector пострадали пользователи из Украины, России и Беларуси.
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В обоих соцсетях пропала возможность публиковать записи, отправлять и получать сообщения.
Кроме того, на ПК не работал Facebook Messenger, при этом он загружался на мобильных устройствах. Также в Instagram не загружались "истории".
Мы знаем, что сегодня у многих пользователей возникли проблемы с доступом к семейству приложений Facebook. Мы стараемся решить проблему как можно быстрее. Но мы можем подтвердить, что проблема не связана с DDoS-атакой,
— говорится в сообщении соцсети Facebook.