В работе Facebook и Instagram произошел сбой

В работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел сбой среди пользователей Западной Европы, а также США. Администрация соцсети Facebook заявляет, что работает над решением проблемы, которая вызвала глобальный технический сбой в Facebook и Instagram.

По данным сервиса Downdetector пострадали пользователи из Украины, России и Беларуси.

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В обоих соцсетях пропала возможность публиковать записи, отправлять и получать сообщения.

Кроме того, на ПК не работал Facebook Messenger, при этом он загружался на мобильных устройствах. Также в Instagram не загружались "истории".

Мы знаем, что сегодня у многих пользователей возникли проблемы с доступом к семейству приложений Facebook. Мы стараемся решить проблему как можно быстрее. Но мы можем подтвердить, что проблема не связана с DDoS-атакой,

— говорится в сообщении соцсети Facebook.