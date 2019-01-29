В работе Gmail произошел глобальный сбой: с проблемой столкнулись и украинцы

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Сбой в работе Gmail - почему Gmail не работает
В работе Gmail произошел сбой / unsplash.com/ Jay Wennington

Пользователи сервиса Gmail столкнулись с проблемой – 29 января почта начала работать со сбоями. Самая распространенная проблема – пользователи не могут войти в свою учетную запись.

Как свидетельствует портал Downdetector, проблемы с доступом возникли около 13:00 по Киеву.

Так, 43% пользователей жалуются, что не могут зайти в свою учетную запрос, при попытке залогиниться выбрасывает ошибку "404". Также проблемы возникли с получением сообщений и с доступом к сайту сервиса.

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Кто пострадал. Больше всего жалоб поступает от пользователей из Великобритании, Бельгии, Франции, Германии, Италии, Венгрии, Нидерландов, Испании, Дании, Польши, Норвегии, а также Аргентины, Чили и Индии.

Как видно на карте, серьезные проблемы возникли и в украинцев – больше всего у нас пострадали пользователи из Киева.

У роботі Gmail трапився глобальний збій

Пострадали и украинские пользователи

Проблемы происходят и в других сервисах Google: календарь, Google Drive и тому подобное. При этом пресс-служба Google пока не прокомментировала ситуацию, поэтому в чем причина сбоя – пока неизвестно.

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Теги: Техно Google Gmail IT-бизнес
Источник: Техно
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