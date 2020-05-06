В расследовании пожаров в Чернобыле помогут спутниковые снимки

В апреле Чернобыльскую зону охватили масштабные пожары. Кроме колоссального ущерба для природы и загрязнения воздуха продуктами горения, проблему обостряло приближение огня к реактору.

При этом специалисты Национального центра управления и испытаний космических средств фиксировали распространение огня и его последствия с помощью спутниковых снимков.

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Эти изображения используют для расследования причин масштабных пожаров.

Кроме того, благодаря подробным данным, аналитике и спутниковым снимкам территории, полиция сумела оперативно установить очаги, время и убытки от пожаров в Чернобыльской зоне.

Где еще используют спутниковые снимки

Также в Госкосмическом бюро говорят, что изображения со спутников могут помочь в расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

"Благодаря использованию дистанционного зондирования земной поверхности нам удалось установить территории, где вероятно выращивали наркотики на востоке Украины, а также место, время и суда, причастные к загрязнениям исключительной морской экономической зоны государства", – сказал Сергей Науменко, начальник Управления организации деятельности подразделений полиции на воде и воздушной поддержки.

Поэтому в дальнейшем Центр управления и испытаний космических средств, Госкосмическое агентство и правоохранители будут в дальнейшем сотрудничать для раскрытия преступлений против окружающей среды, а также правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических веществ и контрабанды.



Последствия пожаров в Чернобыле / 24 канал

Что известно о пожаре в Чернобыле

В начале апреля в Чернобыльской зоне загорелась трава, и от нее огонь легко смог перекинуться на деревья. Уже через несколько дней общая площадь составляла около 100 гектаров.

По-настоящему угрожающей ситуация стала 14 апреля, когда огонь начал двигался в сторону Припяти – пожар был всего в 2 километрах от хранилища радиоактивных отходов. К счастью, пожар удалось локализовать и потушить.

Сейчас рассматривают несколько причин пожаров. В частности, правоохранители уже задержали нескольких подозреваемых в поджогах.

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