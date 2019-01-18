В результате столкновения с "соседом" астероид изменил свое строение: интересные детали

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В результате столкновения с "соседом" астероид изменил свое строение: интересные детали
/ Unsplash

Астрономы из проекта ATLAS обнаружили, что один из астероидов главного пояса, 6478 Gault, "отрастил" хвост длиной около 400 тысяч км. По мнению ученых, это "украшение" появилось в результате столкновения с другим астероидом, которое произошло примерно два месяца назад, в конце октября – начале ноября 2018 года.

Сообщение об этом опубликовано на сайте Центрального бюро астрономических телеграмм.

В первых числах января наблюдение за астероидом проводили участники проекта ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), который имеет в своем расположении два телескопа на Гавайских островах, и оказалось, что у астероида появился длинный хвост. Его появление зафиксировал и британский астроном Демиан Печь (Damian Peach).

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Газопылевые хвосты – обязательный атрибут комет, они состоят в основном из летучих веществ, замерзшей воды и газа, которые начинают испаряться при сближении с Солнцем и вытягиваются в хвост. Для астероидов это украшение очень необычно, потому что они состоят в основном из скальной породы.

Ученые считают, что хвост у Голта появился после столкновения с другим астероидом, причем событие произошло совсем недавно, примерно в конце октября – начале ноября 2018 года. На некоторых снимках виден слабый объект по соседству с ним, но возможно, что это артефакт обработки фотографии. Астрономы рассчитывают, что дополнительное наблюдение за астероидом с хвостом проведут крупные телескопы, в частности, "Хаббл".

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Теги: Техно Космос Астероид
Источник: 24 Канал
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